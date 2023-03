Flavia Laos deja en shock por cambio de look y usuarios reaccionan: “Pensé que era Jenny Kume”

Flavia Laos tuvo una sesión de fotos estilo retro donde lució un diminuto bikini, una minifalda en tono plateado metálitos, unos zapatos de plataforma y un peinado de los años 70, pero no imaginó la reacción de sus seguidores a su look.

Las fotografías fueron publicadas por la influencer en su cuenta oficial de Instagram: “Si se nos da la oportunidad que esta noche tu te quedes conmigo... Welcome to 70′s”, escribió Flavia Laos junto a cuatro imágenes y un video del detrás de cámaras de la producción.

Automáticamente, sus seguidores criticaron duramente su apariencia y cuestionaron que el styling que usaron con ella la hacía ver mayor. Incluso, la compararon con figuras como Jenny Kume, Monique Pardo y Shirley Arica.

“ No no, quién postprodujo las fotos? Para denuciarle ”, “ Monique Pardo, eres tú? ”, “ Parece Shirley Arica ”, “ Yo pense que era Jenny Kume ”, “ Demasiado maquillaje y ese peinado esta vez no te favoreció ”, “ Alguien sabe si su enemigo le esta haciendo esta sesión de fotos ”, fueron algunos de los mensajes que se leen junto a las instantáneas.

TE PUEDE INTERESAR