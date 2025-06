Flavia Laos se comunicó EN VIVO en “Amor y Fuego” para afirmar que nunca dijo que Ale Fuller se metió entre Pablo Heredia y Mayra Goñi. La influencer asegura que se tergiversaron sus declaraciones.

Sin embargo, la rubia expresó su incomodidad porque Daniela Doberti, mamá de Ale Fuller, salió a dar declaraciones al respecto, dejándola como mentirosa. Por ese motivo, pidió que la misma Ale se pronuncie.

“ ¿Por qué no buscan a Ale también para que dé su opinión? ¿Por qué tiene que salir la mamá? Eso es lo que no entiendo ”, arremetió la también influencer.

“ Ale también tiene la versión real, imagino, y pueden ir a preguntarle. ¿Por qué tienen que salir terceros a hablar por las personas? ”, agregó.

Completamente sorprendida por su actitud, Daniela Doberti respondió: “ ¡Asuuu! Uy, no. Me incomoda cómo se está refiriendo Flavia a mí, no sé que le está pasando. En todo momento dije que ellas siguen con la amistad y que Flavia debe aclarar la situación ”, manifestó.

Además, dejó en claro que ella siempre habla con la autorización de su hija y no entendía la reacción de la rubia: ” Ahora, ella (Flavia) quiere que salga Ale (a hablar) y que yo cuelgue. Yo le voy a hacer caso, ya dije lo que tenía que decir con autorización de mi hija “.