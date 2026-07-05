El reencuentro entre Flavia Laos y Austin Palao en el reality chileno “¿Volverías con tu ex?” sigue generando repercusiones. En esta ocasión, ambos confesaron por primera vez cuál fue el motivo que puso fin a su relación sentimental.

En conversación con el modelo, la cantante y actriz confesó que su relación llegó a su fin porque aceptó participar en un reality sin decírselo con total honestidad. Si bien la propuesta era para ella, le aseguró que había sido hecha a su hermana.

“ Salimos de esa relación, no fue la mejor, porque me llegó la propuesta del trabajo del reality y yo sé que te dije que era para mi hermana (...) Creo que fue mi error no decírtelo y esperar o prolongar un poco las cosas ”, manifestó Flavia.

Asimismo, la cantante dejó en claro que no buscará maquillar lo sucedido entre ambos y prometió hablar con total honestidad durante el reality “¿Volverías con tu ex?”. “Yo no vengo a adornar las cosas”, expresó al dirigirse a Austin.

Tras escuchar la confesión de Flavia Laos sobre el verdadero motivo de su ruptura, Austin Palao reveló que siempre supo que la propuesta para participar en el reality era para ella. Sin embargo, aseguró que esperó que fuera ella quien se lo contara con total sinceridad.

“ Yo ya lo sabía. Solo estaba esperando que te pudieras abrir conmigo y decirme lo que estaba pasando. Pero sí tenía conocimiento de que el reality te iba a interesar bastante ”, sostuvo Austin.

Hace tres años, Flavia Laos y Austin Palao anunciaron el fin de su relación, argumentando que tenían proyectos de vida diferentes y que sus caminos habían tomado rumbos distintos. No obstante, recientemente ambos confesaron que la separación no se dio en buenos términos.