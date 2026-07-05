Giuliana Rengifo arremetió contra Magaly Medina, a quien calificó de “bruja”, y le aconsejó a Alejandra Baigorria no prestar atención a las críticas ni a los ataques de la popular “Urraca”. Asimismo, le recomendó no emprender acciones legales contra la periodista.

“ Es por las puras que haga hígado con esa bruja. Alejandra no le hace daño a nadie, lo que hace es trabajar y buscar su felicidad, pero si a Magaly no le parece, es problema de ella. Magaly lo hace (criticar) por morbo y rating, pero el karma existe y le va a llegar ”, declaró la cumbiambera a Trome.

“ Cada quien decide lo que hace con su dinero y su vida. Magaly tampoco tiene la vida perfecta ni nadie ”, añadió.

Lee aquí: Alejandra Baigorria asegura que mantiene plena confianza en Said Palao pese a la polémica

Como se recuerda, Magaly Medina respondió con firmeza a Alejandra Baigorria, luego de que esta dejara entrever que podría demandarla por cuestionar su más reciente emprendimiento.

“ No, no es que no es que no guarde rencor, pero hay cosas que no se hacen porque yo no tengo la culpa de nada para que esa mujer me señale todos los días en su programa. Pero eso ya va a parar ya ”, sostuvo la empresaria.

Tras ello, la ‘Urraca’ cuestionó la actitud de Baigorria y aseguró que esta incurre en una conducta “delincuencial”. Asimismo, enfatizó que ella es la única responsable de sus decisiones.

“ Tú eres la única responsable. A mí no me amenaces, a mí no me asustas tampoco, no vengas con aires de delincuente porque creo que no eres delincuente, pero ese comportamiento es delincuencial ”, refirió.

Incluso, Magaly Medina exhortó a Alejandra Baigorria a buscar ayuda tras la reacción que mostró recientemente ante la prensa y los cuestionamientos de la conductora.

“ Cálmate un ratito y diferencia bien, mira tu vida y mira cómo la vienes manejando y de verdad deberías buscar ayuda y no legal necesariamente ”, concluyó.