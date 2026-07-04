Deysi Araujo confirmó que pondrá en venta su departamento de San Isidro tras asegurar que ha sido víctima de constantes situaciones de hostigamiento por parte de algunos vecinos.

En una entrevista para Magaly TV La Firme, relató que uno de los residentes evita cruzarse con ella en el ascensor.

“El señor apenas me ve, se va corriendo. Eso es discriminación y me hace sentir fatal”, expresó Araujo.

La exvedette también contó que encontró una de las llantas de su vehículo completamente desinflada en dos ocasiones, por lo que descartó que se tratara de una coincidencia.

“Luego a veces la llanta la encuentro en cero. Era al costado, como un tajo y lo digo en buena onda porque ese día lloré. Dos veces ha pasado”, manifestó.

Asimismo, indicó que, tras presentar una denuncia por hostigamiento, el monto del mantenimiento del edificio aumentó.

“Hasta 670 (soles). Ya es mucho. No me puedo quejar ante la asociación porque nadie dice nada. Ya he hecho la denuncia por hostigamiento, pero han cambiado toda la junta”, declaró.