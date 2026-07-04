Alejandra Baigorria habló sobre la confianza que mantiene con Said Palao y aseguró que no tendría inconvenientes en que participe nuevamente en una despedida de soltero, incluso después de la controversia generada por el comentado ‘ampay’ en Argentina.

La exchica reality contó que, tras su respuesta, varias personas cuestionaron su postura. “Sí, sí. Muchas personas me llamaron y me dijeron: ‘No. Tú tienes la culpa’”, relató. Luego de que Israel Dreyfus preguntara: “¿Pero no en yates?”, Baigorria amplió su explicación sobre la forma en que lleva su matrimonio.

En ese sentido, sostuvo que ya no busca controlar las decisiones de su esposo y recordó que en el pasado era una persona muy celosa.

“Lo que quiera. Yo te digo porque al final si el que la va a fregar va a ser él y se acaba, se acaba y ya está. Es así. Antes yo era una persona muy celosa y he cambiado totalmente porque a mí me tocó una relación muy dura, de muchos celos, de muchas cosas que pasé muy feas y yo dije: ‘miércoles, qué horrible ser así, tóxica…’”, expresó.

Luego continuó con: “Cada uno pone sus parámetros, mis parámetros son que cada uno puede viajar, puede irse con sus amigos... no me gusta que me cuestionen ni a él por ese lado... y si hubo errores, ya está, pero eso no va a cambiar mi confianza... yo no me hago paltas de acabar mi relación hoy o mañana”.