Durante las últimas semanas, se especuló que Flavia Laos y Patricio Parodi habrían culminado su relación porque dejaron de mostrarse juntos en redes sociales. Ahora, una imagen revelaría que la pareja se ha dado una segunda oportunidad.

‘Instarándula’, conducido por Samu, reveló un video donde se ve cómo la actriz y el chico reality se encuentran juntos, confirmando así que su relación está por buen camino.

Cabe mencionar que ellos estuvieron acompañados por Verónica Costa y otras dos personas más en un reiterante de Surco.

CORREO - Flavia Laos y Patricio Parodi fueron captados juntos tras rumores de separación

“Nada está dicho, hay cosas que se tienen que conversar”

Parodi habló en el programa En Boca de todos sobre el tema de un supuesta separación y señaló que él no quería brindar detalles al respecto hasta primero hablar con la actriz que interpreta a Bella en la telenovela “Princesas”. “Yo no he hablado nada y tampoco quería hacerlo hasta primero hablar con ella”, señaló para las cámaras de “América Espectáculos”.