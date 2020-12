Flavia Laos y Patricio Parodi viajaron juntos para ser parte del evento internacional #BELLASNYE. Tras poner fin a los rumores que señalaban que habían problemas en su relación, la pareja de modelos nuevamente se muestra cariñosa en las redes sociales.

El integrante de ‘Esto es Guerra’ y su novia contaron que fueron los únicos peruanos elegidos para asistir al gran evento internacional denominado ‘Bellas New Year Eve’, el cual se realizará en una paradisíaca playa.

“Llegamos a la habitación después de un día super largo y agotador. El lugar está superbonito, la habitación también. Me muero por mostrárselas, pero no puedo, me han dicho que es secret location. Lo que sí puedo decir es que nos han invitado a Bellas New Year Eve donde vendrán celebridades e influencers de todo el mundo. Será un eventazo, estoy agradecido por la invitación”, contó Patricio Parodi en en sus historias de Instagram.

Flavia Laos y Patricio Parodi se lucen cariñosos

Asimismo, el popular ‘Pato’ publicó un video en el que aparece bailando en la playa para luego llamar a Flavia Laos, quien se acerca a abrazarlo y llenarlo de besos.

Por su parte, Flavia Laos también se reportó con sus más de 4 millones de seguidores en Instagram y dio algunos detalles de lo que será la despedida del 2020 y la bienvenida al 2021.

“La vibra que se siente aquí chico es increíble, uno la pasa bien las 24 horas del día y habrá un evento exclusivo el Bellas New Year Eve habrá muchas celebridades, influencers de todo el mundo. Por ejemplo, estará la actriz Bella Thorne, el DJ Claptone, el influencer J. Alvarez y muchos más, estén superatentos a mis redes”, contó la actriz en su red social.

VIDEO RECOMENDADO

Patricio Parodi afirma que se encuentra mejor de salud pero le cuesta caminar

Patricio Parodi afirma que se encuentra mejor de salud pero le cuesta caminar