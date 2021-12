Flavia Laos se pronunció ante las cámaras de “Amor y Fuego” días después de la difusión de las imágenes donde se ve a su expareja Patricio Parodi besándose apasionadamente con Luciana Fuster.

“Patricio es parte de su pasado?”, interrogó el reportero del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Patricio es parte completamente de mi pasado”, respondió tajantemente la recordada actriz de “Ven, baila, quinceañera”.

Asimismo, Flavia Laos aseguró que el público saca sus propias conclusiones respecto a lo que viene sucediente entre Patricio Parodi y Luciana Fuster.

“La gente de verdad no es tonta, la gente sabe todo y ya... ellos no, ya fue, ya los saqué de mi cabeza, los choteé a los dos, no existen”, dijo la rubia en el adelanto del programa que se emitirá este jueves por Willax TV.

Días atrás, Luciana Fuster rompió en llanto luego que la relacionaran sentimentalmente con Patricio Parodi y ahora último con Diego Rodríguez, ambos chicos reality de “Esto es Guerra”.

“Yo no entiendo quién puede tener la libertad o la autoridad de menospreciar tu apellido, de menospreciar tu trabajo, de calificarte como persona. Yo no los conozco, ellos no me conocen, no tienen ni idea de lo que yo haga en mi casa. Si quieren agarrarse y destruirme y minimizarme y chancarme por lo que ellos inventan de mi vida privada está super mal”, dijo con la voz entrecortada ante las cámaras de “América Espectáculos

VIDEO RECOMENDADO

Luciana Fuster responde así cuando le preguntan sobre su relación con Ignacio Baladan

La modelo se mostró fastidiada al ser consultada por su estado sentimental y afirmó que no tiene que aclarar nada a nadie. null