Flavia Laos se presentó en América Hoy y, junto a la psicólogo Lizbeth Flores, dieron algunos tips para evitar toparse con las “robanovios”.

“Yo creo que hay que tener un buen filtro con las amistades, no llamar a todo el mundo amigas y tener un círculo pequeño es lo más importante”, aseguró Flavia Laos.

Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna, confirmaron lo mencionado por la modelo, pues es la mejor manera de evitar situaciones incómodas.

“Prefiero tener (amigas) contaditas con las manos es algo que la vida me ha enseñado”, contó a Flavia Laos

La psicóloga Lizbeth Cueva señaló que las personas no deberían salir con la expareja de una amiga. “Tiene que primar la razón, me está gustando, pero debo alejarme”, expresó.

Flavia Laos le pone un 10 a Austin Palao

A la modelo se le consultó qué puntaje, del 1 al 10, le pondría a Austin Palao, Ante esta pregunta, Flavia no dudó en resaltar el físico tonificado de Palao.

“No es que tengamos una relación amorosa, ya lo he aclarado, nos estamos conociendo y somos amigos, pero él es el chico de la farándula que actualmente me parece más guapo”, agregó la protagonista de la desaparecida novela ‘Princesas’.

