Fonseca cumple dos décadas en la escena musical y lo celebra creciendo musicalmente, esta vez uniendo su estilo al del cubano Cimafunk para proponer “Háblame bajito”, una canción que invita a resolver los problemas escuchando al otro, tema enmarcado en una mezcla de funk con sonidos caribeños. “Háblame bajito, que con calma todo se resuelve, habla suavecito, no te pases, no te estreses”, dice parte de la letra. El cantautor colombiano habla con Correo sobre el mensaje del tema, y también sobre su carrera, que se ha mantenido vigente desde hace 20 años.

En estos tiempos complicados parece que nos hemos olvidado de hablar bajito, todos estamos alterados, ansiosos...

Eso es exactamente lo más curioso de la canción que la escribimos antes de la pandemia con Cimafunk, justo durante las protestas sociales en Chile y en Colombia. Hablábamos de cómo serían las cosas de distintas, si uno hablará bajito en los momentos de efervescencia, en los momentos en los que sientes que te va a volar la cabeza. De eso habla la canción, no solamente a nivel de protestas, sino que eso se aplica también en cosas de la vida en general, si tú hablas bajito vas ganando.

Y siguiendo con la letra de tu nuevo tema, también hay que tomar en cuenta eso de: “Con calma todo se resuelve”.

Es de las grandes frases también, y me encanta que la identifiques porque para nosotros es una de las más importantes de la canción. También la parte en la que que Cimafunk dice: ‘Fue que la vida te tire una piedra, no te lo tomes personal y espera que un día malo lo tiene cualquiera, por eso digo háblame bajito’. Además, la combinación entre un mensaje que es potente, importante, con un ritmo que tiene sabrosura es parte de una propuesta que sigo. Me gusta llegar con esos mensajes y dejarlos plasmados, pero de una manera que lo estés gozando y sintiendo.

¿Uno se puede mover y bailar a ritmo de las tristeza?

Uno de mis grandes amores es el vallenato, ese género colombiano que es tan importante para nosotros en el que siempre se le canta a la tristeza de parranda, al despecho de parranda, a la melancolía de parranda. Siempre me ha gustado esa combinación de que uno por medio de la sabrosura y alegría pueda dar un mensaje desde el corazón, un mensaje serio.

¿Para elegir a los talentos con los que grabas temas, en este caso Cimafunk, la decisión nace a partir de la admiración por la otra persona?

Si claro, yo de hecho terminé compartiendo con Cimafunk porque conocí su música antes que a él y me encantaba. Es una persona que hace música de una manera explosiva y potente, agradezco que nos hayamos juntado porque el resultado salió de una manera muy orgánica.

Fonseca este año cumples 20 años de carrera...

Sí, veinte años de hacer música de una manera honesta, sincera, lo que realmente me gusta hacer. Siempre he dicho que a la hora de ser compositor soy egoísta, en el buen sentido, porque a mí la canción primero me tiene que mover mi fibra y el piso para poder transmitir; así he hecho mi carrera y mi música. Me siento muy orgulloso del tiempo que llevamos de recorrido, y el inicio de los festejos de estos veinte años será el próximo 17 de marzo en el Auditorio Nacional en la ciudad de México. Allí arrancamos la gira que espero llegue a Perú.

¿Qué le dirías a los jóvenes que buscan hacer música que no tiene que ver con la tendencias y a veces deben sucumbir ante estas?

Yo lo único que les puedo decir es que no tiene nada de malo aceptar las influencias, yo siempre lo he hecho, cuando voy encontrando música que me gusta, me encanta incorporar algún elemento de eso a lo que yo hago. Hay una cosa importante, siempre hay que tener clara la esencia de uno, o por lo menos estar buscándola, porque ahí está la diferencia, el factor diferenciador.

Lo que se llama el sello personal.

Es básico encontrar lo que uno es porque el alma de cada uno vibra de manera distinta y es ahí donde está el sello personal, así que dedíquese a buscar ese sello, pero no necesariamente dejarse influenciar. Respecto a las modas, es cierto uno no puede meterse a una tendencia musical si no le gusta, pero si te gusta y eso quieres hacer; pues adelante esa es tu opción.

FONSECA

Desde que empezó su carrera hace dos décadas, Fonseca no ha dejado de generar éxitos. “El arroyito”, “Te mando flores”, “Eres mi sueño”, “Enrédame”, “Gratitud”, son algunas de las canciones más celebradas de su repertorio.