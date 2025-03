La banda de rock Foreigner ha confirmado su gira de despedida por Latinoamérica este 2025, y lo hace con una gran sorpresa: el regreso de su vocalista original, Lou Gramm junto a los miembros iniciales.

La inconfundible voz de Lou Gramm fue la que dio vida a éxitos como “Urgent”, “Waiting for a Girl Like You”, “I Want to Know What Love Is”, “Say You Will” y “I Don’t Want to Live Without You”, la banda liderada por Mick Jones se despide a lo grande de los escenarios con una gira de conciertos por las principales ciudades de sudamérica.

Con más de 80 millones de discos vendidos y nueve álbumes de estudio, Foreigner sigue siendo una de las bandas más influyentes del rock. Su disco más exitoso, ‘4′, alcanzó el primer lugar en las listas de Estados Unidos y consolidó su legado musical.

Una gira con un significado muy especial por la presencia de Lou Gramm junto a los miembros originales de la banda, en un reencuentro único que muestra la trayectoria y el impacto de la agrupación en la música a nivel global.

Foreigner ha sido reconocido por su capacidad de combinar el poder del rock con letras profundas y melodías inolvidables. En esta gira final, no solo celebran su historia, sino que ofrecen a sus fans la oportunidad irrepetible de presenciar en vivo el sonido que definió una era.

La cita es el viernes 2 de mayo en el Arena 1, las entradas están a la venta en Joinnus.

TE PUEDE INTERESAR