Francho Sierralta admitió que sus acciones causaron daño a su esposa y utilizó sus redes sociales para ofrecerle disculpas públicamente. El amigo de Mario Irivarren se pronunció luego de quedar en evidencia durante el espectáculo de “Nadie Dice Nada”, de Luzu TV, cuando algunos asistentes lo identificaron por el ampay ocurrido en un yate en Argentina.

“ Mis actos y mis errores son enteramente mi responsabilidad. Lastimé a mi esposa y le pido perdón por el daño que le causé. El domingo, durante el evento de Luzu, volvieron a hablar públicamente de lo que hice, delante de ella y de todo el público ”, escribió Sierralta.

En su publicación, el protagonista del ampay también admitió que no supo cómo responder a los reclamos del público. Precisó que los insultos iban dirigidos contra él; sin embargo, Nathalie Galleno Mendoza también quedó expuesta frente a las cámaras y a los más de 3.000 asistentes que fueron al espectáculo.

“ Los gritos iban dirigidos a mí, pero ella también quedó expuesta. Con las cámaras encima ante más de 3,000 personas insultando y gritando, me costó reaccionar de la manera correcta y detener los agravios ”, añadió.

Francho Sierralta, protagonista del ‘ampay’ en el yate junto a Said Palao y Mario Irivarren, es expuesto en show de Luzu TV

La presencia de Francho Sierralta en ‘Nadie dice nada’, espectáculo de Luzu TV realizado en Lima, desató una ola de críticas y comentarios en redes sociales. El personaje alcanzó notoriedad en marzo de 2026, luego de que Magaly Medina difundiera imágenes en las que aparecía junto a Said Palao y Mario Irivarren durante una fiesta con mujeres en Argentina, como parte de la despedida de soltero de este último. El ampay se produjo semanas después de que Sierralta contrajera matrimonio con Nathalie Galleno Mendoza.

En medio de la interacción con los asistentes, los conductores de Luzu TV plantearon una interrogante: “¿Es verdad que las mujeres peruanas son enojonas?“. La consulta llevó a Nico a fijarse en Sierralta, quien estaba entre el público junto a su esposa, que aparentemente le habría dado una nueva oportunidad tras el escándalo.

La presencia de Sierralta no pasó inadvertida entre los asistentes, quienes comenzaron a señalarlo y a gritarle “¡Infiel!“. Los espectadores también le explicaron a Nico quién era el hombre que tenía frente a él y le recordaron que, días después del ampay, la ‘Urraca’ se comunicó en vivo con los integrantes de Luzu TV para comentar los detalles del escándalo.

Francho Sierralta no respondió a los comentarios del público y se limitó a mostrar una sonrisa nerviosa. A su lado, su esposa evidenciaba incomodidad ante la situación. Incluso, uno de los asistentes se levantó para explicarle a Nico los detalles del escándalo, mientras que Ric La Torre, quien también se encontraba en el lugar, hizo con las manos el gesto de los ‘cachos’.

De acuerdo con lo relatado por el tiktoker, algunos asistentes aseguraron que Nathalie Galleno Mendoza abandonó el teatro entre lágrimas y que Francho Sierralta salió detrás de ella. En las imágenes difundidas se observa al empresario retirándose del recinto donde se desarrollaba el espectáculo de Luzu TV.