Susy Díaz denunció que viene siendo víctima de presuntas amenazas extorsivas. Según contó, los responsables le exigen una considerable suma de dinero a cambio de no atentar contra su integridad ni la de sus familiares. Frente a esta situación, la madre de Florcita Polo optó por compartir públicamente los mensajes intimidatorios que recibió en su celular.

Los mensajes comenzaron a llegarle a la exvedette este martes 24 de noviembre, mediante WhatsApp. En ellos, los presuntos extorsionadores le exigen el pago de 500 mil soles y le piden que realice la entrega del dinero directamente, sin involucrar a intermediarios.

“ Te lo hago práctico, Susana Díaz, nos colaboras con la suma de 500 mil soles o te haremos daño a ti y a toda tu familia. No quiero mediadores ni sorpresas (...) Somos los Injertos del Norte. La única solución es la plata ”, le escribieron a Susy Díaz en dichos mensajes.

Ante las amenazas, la exvedette decidió exponer los mensajes que recibió. Asimismo, este miércoles 25 de noviembre acudirá con su abogado para presentar la denuncia correspondiente y solicitar garantías para proteger su integridad y la de sus familiares.

Susy Díaz es víctima de extorsión y recibe amenazantes mensajes, solicitándole 500 mil soles.