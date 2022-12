A sus 16, Francisca Aronsson puede presumir de una carrera en cine y televisión que ya q uisieran no actrices solistas de su edad. A los 10 protagonizó la película “Margarita” , ya partir de ese primer trabajo en la pantalla grande su nombre se hizo también familiar en series conocidas y telenovelas peruanas. Hace dos años grabó en España para Amazon Prime la serie “El Internado: Las Cumbres” y acaba de terminar el rodaje de “Reinas sin corona” de Gino Tassara que se estrena el 30 d e marzo de 2023 y en la que junto a Alexandra Graña tienen los papeles principales .

“Desde muy pequeña siempre tuve ganas de actuar y de hacerlo en diferentes proyectos y encarnando diversos personajes que resultó un reto para mí. También como actriz, como persona, tenía ese bichito de querer actuar fuera del país, probar otros mercados, otras industrias y lo estoy logrando”, dice la actriz.

¿Y qué importante es el apoyo de tu familia para haber logrado una carrera en tan pocos años?

Creo que el apoyo familiar de primera mano es muy importante, más a esta edad cuando ya no eres una niña y estás pasando a la adolescencia. En este mundo hay que tener mucho cuidado, hay gente muy buena pero también muy mala.

¿Qué hubiera pasado si tus padres no hubieran visto con buenos ojos que te dedicaras a la actuación?

Si es que no tienes el apoyo de tu familia, igual, cuando eres mayor de edad puedes conseguir recursos por tu propia cuenta y empezar a estudiar. Que tu familia no esté de acuerdo con tu carrera no quiere decir que vas a dejar de perseguir tus sueños, no vas a abandonar lo que te gusta.

Poco a poco vas a consumir papeles más retadores como el de tu próxima película “Reinas sin corona”. ..

Desde muy pequeña mis fueron de una niña dulce, común y corriente, o que pasa por la separación de sus padres, pero que no me llevaron al extremo. Esta vez con ‘Reinas sin corona” es diferente, yo a los 10 años participé de la historia cuando la apareció en microteatro y al pasar el tiempo surgió el proyecto de hacer la película y me llamaron.

Es un personaje muy intenso, ¿te exigió más de la cuenta?

La película toca temas de actualidad como el feminicidio, el maltrato a la mujer y obviamente tenía mucho miedo porque hay preparado mentalmente para enfrentarse a mi personaje. Quieras o no, así sea la actuación, es un personaje que emocionalmente te afecta mucho psicológicamente y en determinadas grabaciones me iba a casa con dolor de cabeza.

Los que te asociaban a los roles más cándidos se van a sorprender al verte en “Reinas. .”

Sí, de alguna forma, porque además la historia que verán sucede mucho en la vida real, le pasa a muchas mujeres en el Perú y en el mundo, a adolescentes y niñas también que sufren de violencia sexual y no dicen nada por temor, no denuncian

En la historia de las actrices precoces muchas se quejan de que no disfrutaron su infancia, ¿cómo fue contigo?

Yo realmente lo pude manejar bien, porque cuando era pequeñita lo tomaba como un juego, no jugaba a las muñecas, jugaba a actuar, a pasármela bien. Obviamente el tener que faltar al colegio para grabar series o películas para mí, era increíble, pero obviamente cuando fui creciendo me di cuenta de lo responsable que hay que ser y del trabajo que es esto.

Es una profesión que exige seriedad y disciplina.

Es trabajo, dedicación, horas de estudio, y obviamente tuve que rechazar muchas fiestas de cumpleaños y cosas que a mí como niña me daban mucha ilusión. En el momento yo me molestó y me ponía triste, y era porque tenía compromisos con series o películas y entonces digamos que fue complicado. Ha sido un ganas algo y pierdes esto, pero estoy actuando y haciendo lo que me gusta; lo llevo muy bien, no me puedo quejar.

Francisca Aronsson

Actriz. Nació en Gotemburgo, Suecia. Debido a la actividad profesional de su padre, el sueño Christian Aronsson, Francisca creció y cambió en diferentes países, hasta que se estableció en Perú en el año 2014.