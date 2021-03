La actriz peruana sueca, Francisca Aronsson hizo un llamado a los actores, actrices y productores peruanos a aprovechar que trabajan en señal abierta para enviar mensajes correctos con respecto al COVID-19 con el fin de aportar a la disminución de contagios de esta mortal enfermedad.

Así lo hizo en una entrevista para el grupo El Comercio, donde habló sobre tomar conciencia del rol de comunicadores que tienen sus colegas del rubro, explicó que un error al comunicar sobre esta pandemia podría provocar más contagios y muertes.

“Últimamente estoy diciendo en mis redes, a mis seguidores y también a la gente del medio artístico que me sigue, sobre el tema (del Covid) que se tome con seriedad, que la gente reflexione de lo que está pasando en el Perú y en todo el mundo. Ser consciente de lo que comunicamos porque somos comunicadores”, señaló Francisca Aronsson.

“Cada uno puede aportar a la comunidad de muchas formas. Una de ellas son los actores, actrices y productores peruanos que están en series ahorita, que tiene la oportunidad de estar en televisión abierta y con acceso a todo el mundo, que sean más consciente con lo que transmiten porque comunicar de una forma errónea como llevar la mascarilla puede generar muchos contagios al día y eso es muy triste y también muchas muertes. Por eso hay que ser consciente, no ser tontos y hacer las cosas bien para dar un mensaje correcto”, añadió la actriz.

ZONA POPULAR | Francisca Aronsson molesta con artistas que no educan contra el COVID-19

Lanzará nuevo tema musical

Francisca Aronsson acaba de regresar al Perú para tomarse unas vacaciones luego de haber grabado la serie española ‘El Internado: Las cumbres’ que hoy se transmite por Amazon Prime Video. La actriz anunció que lanzará a mediados de este año su segundo tema musical que mezclará el pop con algo de balada.

“Pienso lanzar una canción a mitad de año. Estamos en preproducción, pero tengo muchas ganas de sacar una segunda canción. Lo del canto para mí es algo que sirve para divertirme, relajarme y crear cosas nuevas. Es como tomarme un descanso, me gusta tomarme un descanso haciendo canciones, me la paso muy bien cantando. No soy una cantante profesional, eso hay que aclarar. El canto y el baile es algo que un actor y una actriz deben tener siempre como hobbies por lo menos. Si hay algo que quiero hacer es compartir otras facetas con el público”, explicó Aronsson.

Francisca contó que la letra de este nuevo tema la escribió junto al compositor Chino Sabogal. Aclaró que los canciones que canta se basan en sus experiencias y anunció que será una propuesta totalmente diferente que el público disfrutará. “Mi primera canción fue pop electro. Ahora quiero hacer algo intermedio, pop con un poco de baladita”, añadió.