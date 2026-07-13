Gabriela Herrera sorprendió al revelar en el pódcast ‘¿Ya y?’ que viene saliendo con Diego Chávarri, luego de que ambos coincidieran como participantes en el reality de convivencia ‘La Granja VIP’.

La bailarina aclaró que, por el momento, Diego y ella no tienen una relación formal; sin embargo, confirmó que vienen conociéndose desde hace algunas semanas.

“ De hecho, hace unas semanas estamos saliendo (...) vamos a ver qué pasa, qué fluye, cómo va la situación ”, sostuvo.

Herrera explicó que la conexión que mostró con Chávarri durante su participación en ‘La Granja VIP’ surgió de manera espontánea. Por ello, ambos decidieron darse la oportunidad de conocerse más y salir juntos.

La bailarina reconoció que su decisión de darse una oportunidad con Diego Chávarri no será del agrado de todos. Según comentó, habrá personas que los apoyen y otras que no estén de acuerdo con esta nueva etapa.

“ Al final de cuentas, en los sentimientos uno no manda ”, agregó.

“ Las cosas son así. Desafortunadamente, se dieron así, no fueron las más adecuadas (...) Mi forma de ser es así y yo ya conocí cómo es su forma de él ”, finalizó.