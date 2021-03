La actriz cómica Gabriela Serpa se sometió a una cirugía de lipomarcación y aumento de mamas para cambiar su figura y el antes y después generó sorpresa entre sus seguidores de las redes sociales.

Resulta que el doctor, encargo de la operación, publicó un video en TikTok de cómo se veía su cuerpo antes de que ingrese al quirófano.

“Nuestra querida Gabriela Serpa cuenta los detalles que han mejorado mucho más su linda figura como la lipomarcación y el aumento mamario ”, escribió el especialista.

Como se recuerda, la actriz que pertenece al elenco de ‘JB en ATV’ había revelado que usuarios de redes sociales le faltaron el respeto con ofensas escritas en los comentarios.

“Cuando he conversado con algunos chicos me han dicho ‘¿cómo es?’. Y de inmediato les dije ‘oye, ubícate, baja un cambio’. El hecho de que yo cuelgue fotos en bikini no quiere decir que soy facilita, en una los cancelo . No he cacheteado a nadie, los ignoro, sobre todo en la calle, porque muchos te silban o dicen groserías, y a veces no se puede responder porque es gente sin educación y no sabes cómo pueden reaccionar. Hoy en día hay mucha violencia”, indicó en una entrevista con Trome.

