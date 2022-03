Gabriela Serpa estuvo presente junto a sus hermanas en el programa de YouTube “Moloko Podcast”, donde sorprendió a miles de usuarios al revelar que fue víctima de acoso y, además, fue agredida por un sujeto en estado de ebriedad durante su último viaje a Pucallpa.

“El domingo tuve un evento en Pucallpa (...) fuimos a almorzar, después le dije para meternos a la piscina. Cerca había personas libando licor. Entonces, estaba sentada con mi amiga y se acercaron tres personas en estado etílico”, contó Gabriela.

Luego continuó con: “una de ellas me dice por favor para tomarnos una foto (con voz de borracho). Me tomé una foto con ellos. De ahí, uno se acercó un poco más y me agarró del hombro. Yo estaba en bikini, pero ya me miraba con cara de enfermo, un poco más se relamía los labios. Agarró la chela y se me acercó. Le dije: ‘señor estaba invadiendo mi espacio, por favor’”.

“Lo tomó mal y se retiró. Estaba nadando con mi amiga. Me pongo en el centro de la piscina, de espalda a ellos. De pronto siento un golpe en la cabeza, horrible. Como que me noqueó. Volteo y era el pata que me pidió la foto. Él se había tirado un clavado horrible y cayó en mi cabeza”.

Carlos Alcántara y su inesperada broma a Claudia Serpa tras su salida de “El artista del año”

El actor Carlos Alcántara llegó al set de “El Reventonazo de la Chola” para promocionar su nueva película “El Refugio”. Durante un segmento del programa, el popular ‘Cachín’ se encontró con Claudia Serpa y le jugó una broma pesada que desató la risa de todos en el estudio.

Y es que el protagonista de las cintas de “Asu Mare” no tuvo reparos en recordar la eliminación de Claudia Serpa en “El artista del año”, durante una sentencia sentencia triple con César Vega y Yahaira Plasencia.

El actor primero le pidió un autógrafo a Claudia Serpa señalando que le brindaba toda su admiración; sin embargo, la intención de ‘Cachín’ no era otra más que “intercambiar” la firma de la cantante por el de la salsera.

“Yo tenía que brindarle toda mi admiración, yo quisiera que usted, si fuera tan amable, me diera un autógrafo... Por tres autógrafos de ella me dan uno de Yahaira (Plasencia)”, dijo Carlos Alcántara, desatando la risa de todos en el set.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE