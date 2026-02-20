La magia del Rey del Pop continúa y este 2026, Piura podrá gozar de la interpretación de Michael Jackson, bajo la imitación de Gabriela Villanueva, ganadora del programa “Yo Soy 2025“.

Bajo la producción exclusiva de Brilla América, celebrando el Día de la Mujer y rindiendo tributo al astro del pop, llega a Piura en un gira por el norte peruano el día 8 de marzo en el Casino Militar (6:30 p.m.).

PUEDES VER: Los piuranos rinden homenaje al gran guitarrista Lary Vílchez

DESTACA

Cabe resaltar que la imitadora de Michael Jackson se llevó el triunfo tras destacar durante toda la competencia, cautivando al jurado y al público con su interpretación. Pero no solo ganó la competencia, sino revivió una leyenda y ahora recorre el Perú haciendo vibrar con la magia, la perfección y el alma del Rey del Pop.