La cantautora peruana Gala Brie presentará el próximo 26 de junio su segundo álbum de estudio, “Podría besar tu sombra”, un trabajo que marca una nueva etapa en su trayectoria artística y que estará acompañado por una gira nacional.

La producción llega después del lanzamiento de los sencillos “El Impulso”, en sus versiones en español y portugués, “Te voy a salvar”, “Esto soy” y “Prisionera”, temas que anticiparon el sonido y la identidad de este nuevo proyecto.

Gala Brie

Un álbum que fusiona pop alternativo y electrónica orgánica

“Podría besar tu sombra” explora sonidos vinculados al pop alternativo, el synth pop y la electrónica orgánica, con una narrativa centrada en la transformación, la vulnerabilidad, la intuición, el deseo y la identidad.

El disco contó con la participación de los músicos peruanos Richard Ángeles y José Gonzales Alcalde, quienes contribuyeron a la propuesta sonora de esta etapa artística.

La masterización estuvo a cargo de Holzmann, ingeniero de audio ganador de varios premios Latin Grammy, cuya experiencia aportó un acabado internacional a la producción.

Gala Brie

Gira nacional llegará a ocho ciudades

Paralelamente al lanzamiento del álbum, Gala Brie iniciará una gira nacional que incluirá presentaciones en Arequipa, Trujillo, Cajamarca, Huancayo, Juliaca, Puno y Lima.

Entre los conciertos más destacados figura su participación como coestelar de la Fiesta de la Música, el 21 de junio en la explanada del Palacio de Bellas Artes de Arequipa.

Asimismo, el lanzamiento oficial del disco se realizará el 27 de junio en el Museo Café Bar de Trujillo, ubicado dentro del Museo del Juguete, en un espectáculo que combinará música y una propuesta visual cinematográfica.

Reconocimiento internacional en Premios Lo Nuestro

En febrero de este año, Gala Brie fue seleccionada dentro de la iniciativa Artistas 2 Watch de Premios Lo Nuestro, reconocimiento que destaca a talentos emergentes con potencial de crecimiento en la industria musical.

Gracias a esta distinción, la artista peruana fue invitada a la ceremonia celebrada en Miami, donde participó en la alfombra magenta y compartió experiencias con figuras destacadas de la música latina.

Con “Podría besar tu sombra”, Gala Brie consolida una propuesta artística caracterizada por la experimentación sonora y una identidad creativa que busca ampliar el alcance del pop alternativo peruano.

Fechas de la gira nacional

20 de junio: Qema – Arequipa.

Qema – Arequipa. 21 de junio: Fiesta de la Música – Arequipa.

Fiesta de la Música – Arequipa. 27 de junio: Museo Café Bar (lanzamiento mundial del disco) – Trujillo.

Museo Café Bar (lanzamiento mundial del disco) – Trujillo. 25 de julio: Conejo Blanco – Cajamarca.

Conejo Blanco – Cajamarca. 15 de agosto: Atake Wanka – Huancayo.

Atake Wanka – Huancayo. 4 de septiembre: La Oveja Negra – Juliaca.

La Oveja Negra – Juliaca. 5 de septiembre: Eccos – Puno.

Eccos – Puno. 1 de octubre: La Noche de Barranco – Lima.