Habla claro. El futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba se mostró inconforme con la actitud adoptada por la actual pareja de su exesposa, Melissa Paredes.

El deportista, quien tiene una hija con la expresentadora de televisión, se refirió a los continuos comentarios y alusiones que hace Anthony Aranda en sus redes sociales sobre la menor.

Como se recuerda, el bailarín ‘activador’ ganó notoriedad en los últimos días debido a sus constantes alusiones a la pequeña en su cuenta de Instagram.

En dicha red social, mencionó que deseaba viajar junto a Paredes y a su hija Disney, sin embargo, precisó que el viaje no pudo concretarse por la falta de autorización del padre de la niña.

“Siempre hay que guardar respeto, creo que la mamá de mi hija ya lo sabe. Es importante también que ambas partes tengamos claro que siempre hay que salvaguardar la integridad de nuestra hija”, manifestó el reconocido deportista a las cámaras del programa “Amor y Fuego”.

Sin embargo, eso no fue todo. El jugador de fútbol también resaltó que las situaciones vinculadas a su pequeña hija se mantienen en “confidencialidad”. Finalmente, aseguró que no entrará “en dimes y diretes”.

“Los temas de mi hija son muy privados, delicados. Como siempre he dicho, he sostenido, no voy a entrar en dimes y diretes. No voy a entrar en ‘yo dije eso, tú dijiste lo otro’. Esos temas netamente de mi hija las hablo con su mamá, en estricta confidencialidad, y lo quiero dejar así”, puntualizó.