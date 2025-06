Rodrigo Cuba fue cuestionado tras responder algunas interrogantes de sus seguidores a través de la caja de preguntas de su cuenta de Instagram.

Uno de los usuarios le consultaron sobre Melissa Paredes, madre de su primera hija, con quien vivió momentos complicados luego de su divorcio. Pese a ello, el “Gato” resaltó su buen vínculo con la actriz.

“ La relación con Melissa es súper buena, nunca me imaginé porque obviamente nosotros tuvimos muchas diferencias y a los golpes aprendimos. Nos estamos llevando súper bien, tenemos una muy buena comunicación, coordinamos de la mejor manera posible y lo principal es que la más beneficiada de esto es nuestra hija ”, afirmó.

Asimismo, Cuba mencionó que ambos han tenido que pasar un proceso de madurez: “ Hemos entendido ambos, como personas más maduras que tenemos que ser un equipo en pro de nuestra hija ”.

No obstante, cuando los cibernautas le preguntaron por su relación de padres con Ale Ventura, expareja y madre de su última hija, Cuba solo atinó con mostrar una foto con el rostro desencajado y el pulgar hacia arriba.

Por ese motivo se armó una polémica por la diferencia de respuestas entre sus exparejas y Rodrigo Cuba tuvo que compartir otra historia donde aseguró que estaba bien con la empresaria.

“ Quería aclarar que está todo bien, solo que salgo con esa cara de cansacio porque no he hecho mi siesta y me estoy muriendo de sueño, no se arañen por favor ”, manifestó el “Gato”.