George Forsyth sorprendió a sus seguidores al revelar que espera a su segundo bebé con su esposa, Sonia La Torre, a menos de un año del nacimiento de su primera hija Christine.

El empresario compartió su alegría en su cuenta personal de Instagram, donde publicó una imagen junto a su esposa y su hija, mientras mostraban la ecografía de su próximo bebé.

“ Nuestro segundo gran regalo de la vida ”, expresó George Forsyth en su publicación, que generó diversas reacciones entre sus seguidores. Tras el anuncio, varios usuarios le hicieron llegar sus felicitaciones y buenos deseos para él y su familia en esta nueva etapa.

George Forsyth y su esposa Sonia La Torre se convertirán en padres por segunda vez.

En noviembre de 2025, el exalcalde de La Victoria y exfutbolista George Forsyth anunció la llegada de su primera hija. Junto a su esposa, Sonia La Torre, presentó emocionado a la pequeña Christine.

“Nuestra amada Christine. No imaginas cuánto te hemos esperado… Eres el sueño más deseado, el regalo más grande que la vida nos ha dado”, escribió Sonia La Torre en Instagram, donde compartió el emotivo mensaje junto a varias fotografías de su pequeña hija.

La esposa de George Forsyth también dedicó unas emotivas palabras a su hija en aquel entonces: “Llegaste para llenar nuestros días de luz, de amor y de propósito. Nos has hecho los papás más felices del mundo. Prometemos amarte, cuidarte y protegerte con todo lo que somos, por siempre. Te amamos con todo el corazón. Papá y mamá”.