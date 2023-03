Gerard Piqué sobre canción de Shakira: “Cada uno toma las decisiones que cree oportunas”

Gerard Piqué, expareja de Shakira, afirmó este martes que pasa por un buen momento personal y que lo único que quiere como padre es que sus dos hijos “estén bien”.

En una entrevista concedida a la radio española Rac1′, el exfutbolista habló tras la ruptura con la colombiana, con quien firmó un acuerdo en diciembre pasado para que la artista se quedara a cargo de los menores en Miami, Estados Unidos.

Cuando fue consultado por la canción de Shakira junto a Bizarrap, en la que es atacado, Piqué respondió: “ Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos ”.

“ Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien ”, añadió.

Además, el español defendió la decisión de su hijo Milan de participar en el programa de la Kings League.

“Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor manera posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre”, manifestó Piqué.

