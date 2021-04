Gerardo Zamora, actor peruano que ha participado en diversas producciones en cine y TV, utilizó su cuenta de Facebook para dejar un sentido mensaje a su madre, quién hace poco falleció.

“ Y así , frente a la inmensidad de la creación, hoy me tocó despedirte madre hermosa han sido años de feliz convivencia, con tropiezos, caídas, enojos, discrepancias ... pero plagados siempre de inmenso amor: tú, mi compañera, mi cómplice, mi confidente, yo, el encargado de velar por que se cumplan todos tus sueños, si acaso me faltaron algunos, no fue por falta de voluntad, quizá por falta de tiempo”, se lee en el post de Facebook del actor

Luego continuó con: “el Señor es testigo de todo lo que me esmeré en hacerte feliz, en darte más que cosas materiales, vivencias, aquellas que siempre valoraste por encima de todo. Hoy me toca despedirte madre hermosa, pero para dar paso a que me acompañes en otra dimensión”.

Cabe mencionar que diversos personajes del espectáculo como los usuarios de redes sociales, dejaron un sentido mensaje por el fallecimiento de la madre de Gerardo Zamora.

