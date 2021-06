Hace unos días, la cantante Nicole Zignago presentó en redes sociales a su pareja, la mexicana Fernanda Piña. Ahora, su papá, Gian Marco, le dejó tierno mensaje tras esta revelación.

“Que importante el amor en todas sus formas. Que importante reconocerse con quien tienes al lado. Que importante es ser honesto. Que importante es dejarte ser. Eres mi destino y reflejo constante! Amar está bien. Contigo todo está bien”, señaló en aquel entonces Nicole Zignago etiquetando a su novia.

Del mismo modo, Piña también compartió varias imágenes al lado de la intérprete peruana. “Amarte me ha recordado lo fácil que es ser, amar, vivir y compartir. Contigo todo es un sí. Qué fortuna la mía de verte y de saberte. Compartir mi camino contigo ha sido lo más bonito que he hecho por mí”, se lee en una parte de su publicación.

Gian Marco le da su apoyo a su hija Nicole Zignago

En la misma publicación, Gian Marco decidió dedicarle un mensaje con el que respalda la relación sentimental de su hija con la conocida fotógrafa.

“Te amo”, escribió Gian Marco en el post, recibiendo decenas de comentarios de felicitación de parte de los seguidores de Nicole Zignago.

Lucero llama “malísima” la canción ‘Si me tenías’ de Gian Marco

Polémica y discusión ha originado el comentario de Lucero durante un concierto virtual junto a José Manuel Mijares Morán, su exesposo. La popular ‘Novia de América’ calificó de “malísima” la canción escrita por el compositor y cantante peruano Gian Marco.

“Una que sí es malísima es la de ‘Si me tenías’, malísima, malísima. Ya sé que no me la cantas a mí, pero es malísima”, señaló. Esto causó a su vez la incomodidad de Mijares, quien es amigo cercano del cantante de ‘Una canción de amor’.

“Es un temón, preciosa canción de Gian Marco. ¿Por qué la prensa, cuando sale esa canción, me decían “oye, se la hiciste a Lucero”? A ver, señores, espérenme. El autor de la canción es Gian Marco, un gran amigo mío que quiero mucho, un gran canta autor peruano”, respondió.

