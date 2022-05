Gian Marco Zignago reveló que la cantante estadounidense Alicia Keys le habría copiado la melodía de una de sus canciones del álbum Intuición, el cual vio la luz el año 2018.

“En el disco Intuición yo tengo una canción que incluso canté con Carlos Rivera. Se llama Empecemos a vivir. Cuando la escribo en el piano le hago una intro. En el 2019 escucho a Alicia Keys en una versión, no recuerdo con quien, y es prácticamente lo mismo”, señaló durante una entrevista al comunicador Carlos Orozco en el canal de YouTube Ventana de emergencia

El intérprete peruano de 51 años señaló que se quedó muy sorprendido al ver las similitudes entre su canción y la de cantante de éxitos como Empire State Of Mind, If Ain’t Got You y Fallin. “En la música puede existir eso también porque también hay secuencias armónicas donde, por ejemplo, yo te puedo tocar con cuatro notas en la misma secuencia armónica 20 mil canciones. El tema es la línea melódica. Hace poco escuche a un muchacho -no sé de qué país es- que tenía una canción muy parecida al comienzo de Canta Corazón”.

Asimismo, Zignago recordó que el álbum Intuición salió en 2018, sin embargo, la canción la compuso en 2016. “La gente cree que la canción se hizo el mismo año, que todo el disco se hizo el mismo día”.

“Lo que sí es importante es que los chicos nuevos conozcan del negocio. No se confíen. Mi hijo Fabián va a estudiar música también y lo estoy ayudando a que lo haga de la mejor manera posible”, recomendó.

