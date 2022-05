Remece la farándula local. La presentadora del programa Magaly TV La Firme, Magaly Medina, se pronunció sobre las acusaciones de un presunto ampay, a Christian Domínguez y Giuliana Rengifo, por parte de su programa.

La periodista negó trabajar con alguna página que haya difundido tal noticia y, además, arremetió contra la conductora Janet Barboza y Rengifo, quienes dejaron entrever que su programa sí estaría involucrado en dicha fake news.

“Habla de un hombre que no la menciona y se avergüenza, que es mi esposo, de alguna vez pues, haber tenido cualquier cosa menos una relación (con ella)”, manifestó la urraca sobre Rengifo, quien en algún momento mantuvo un affaire con Alfredo Zambrano, esposo de Medina, cuando estos permanecían separados.

En otro momento, la presentadora destacó que su trayectoria profesional no se la debe a ser un “agarre o amante” de alguien, pues “trabajó para tener” lo que ahora posee.

“Tú la que cantas, vales, que los hombres no te hayan valorado es porque tú no te valoras. Les estoy haciendo una reflexión, si alguna vez a las monas con metralleta que existe en la televisión, nadie las valoró, siempre fueron las segundonas o las amantes, no se desquiten conmigo”, señaló.

Además, arremetió contra Barboza debido a que esta aseguró que Magaly TV La Firme sí está vinculada a la página que difundió el supuesto ampay.

“No van a llegar muy lejos, solo eso voy a decir ahora. De la parte legal mejor me quedo callada, las cosas vienen cuando menos se lo esperan”, agregó.