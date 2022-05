Fiel a su estilo, la conductora de TV Magaly Medina criticó el guardarropa de Gianella Neyra, presentadora del programa Arriba mi gente.

“Gianella apareció como si fuera ir al supermercado, pasaron los días y ella siguió vistiéndose... no sé explicar, se pone una carpa cualquiera, unas zapatillas. Se viste como yo me visto para cocinar en mi casa”, puntualizó.

Durante la transmisión de su espacio de televisión en ATV, Magaly TV La Firme, la experimentada periodista calificó como una falta “de respeto” al público el look de la actriz.

“Todos los días ha aparecido así, hasta a Mathías Brivio y Santi Lesmes le han puesto saco porque es respeto al público que te ve. No es que esta es mi personalidad y me quiero vestir así. Se viste como yo cuando me meto a la cocina para hacer mi puré los días domingos”, resaltó.