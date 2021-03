En Instagram Giancarlo Scarpati publicó diversas historias donde arremete contra Magaly Medina, debido a que la conductora de TV marcó su distancia asegurando que fue una “equivocación” el haberlo hecho popular al influencer tras verse envuelto en medio de una denuncia de agresión física contra su hermana.





“Hay una cosa que, yo sí voy a dejarlo aquí. Porque si bien en cierto nos hemos equivocado con el personaje que conocimos de Giancarlo Scarpati, con lo que yo he visto ayer, creo que ahí termina tu participación en nuestro programa... Yo no quiero tener nada que ver... quiero dejarlo ahí, porque tu conducta de ayer lo juzgo por esos videos y audios”, comentó Magaly.

SCARPATI ARREMETE CONTRA MAGALY

El popular personaje publicó diversas historias donde afirma no arrepentirse en sentarse en el set de Magaly par dar su descargo sobre la denuncia de violencia que le entabló su hermana.

“No me arrepiento de haberme sentado en el programa de la señora Magaly a que me entreviste, creo que ella habló más que yo de lo que ocurre en mi casa con solo ver tres videos. Sin embargo ella opina y habla como si viviera junto con nosotros. Se muestra muy feminista, pero ese feminismo debería usarlo antes de calificar a otras señoritas como tal y como tal, que también son madres, que también tienen familias”, señaló.

Luego continuó: “me demostró que solo sacó provecho de mi imagen para burlarse, pero yo no mostré burla, sino amor. Lo que tú, me utilizaste como payaso, yo lo utilicé para dar amor a las personas (...) espero que Dios te perdone. Yo fuerte, me utilizaron”.

GIARCARLOS SCARPATI LE PIDE DISCULPAS A SU HERMANA

