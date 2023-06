Gianella Rázuri rompió su silenio en ‘Amor y Fuego’ tras su ampay con Rodrigo ‘Gato’ Cuba, luego de confirmarse su separación con Ale Venturo.

La periodista del programa de Willax le consultó a Gianella si había pasado algo entre ella y el futbolitsa: “¿Qué pasó finalmente entre ustedes, nunca lo aclaraste en ese momento?”

La modelo negó que haya mantenido un romance con el ‘Gato’: “ No paso absolutamente nada. Solo somos amigos ”.

En ese sentido, Rázuri también se refirió a su expareja, pues el sujeto dijo que le había sido infiel con Rodrigo Cuba. La excandidata al Miss Perú indicó que no es empresario y que está obsesionado con ella: “ Me dejó como quiso y no es justo. No es justo porque yo tengo una hija y una imagen que cuidar ”.

Posteriormente, la también influencer se quebró ante las críticas que recibió por ser señalada como la tercera persona en la relación entre el deportista y la empresaria.

“ Para mí no ha sido justo, no he hecho absolutamente nada, No han encontrado un ampay besándome o algo para que me empiecen a atacar y me he llevado la peor parte. En verdad quiero que esto pare, por favor ”, manifestó entre lágrimas.

“Todo lo que he tenido que tolerar y todo lo que yo he perdido porque, porque he perdido contratos por esto. Entonces no me parece justo que quede mi imagen así”, añadió.

