Gigi Mitre criticó a Cathy Sáenz tras escuchar una de las polémicas bromas del show ‘Hablando huev....’, conducido por los humoristas Jorge Luna y Ricardo Mendoza. La exproductora de realities conocida como la ‘mamacha’, sería miembro del equipo de producción de aquel show de comedia.

“Lo hacen ante el público, tiene que haber alguien que controle que no se llegue a esos niveles. La productora, Cathy Sáenzm es productora de ‘Hablando huevadas’ o de la programación de ese canal de YouTube, con razón, ahora tiene más sentido los desatinos”, dijo Gigi Mitre.

Recordemos que los conductores del programa de espectáculos ‘Amor y fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron indignados con Ricardo Mendoza, conductor de ‘Hablando huevadas,’ y Norka Gaspar, quienes en su programa de YouTube ‘Complétala’ se burlaron de una agresión sexual a una niña.

“Humor no se le puede llamar porque no hay manera de bromear con este tipo de sucesos”, señaló Rodrigo González a lo que Gigi Mitre agregó: “Tengo entendido que han salido a pedir disculpas junto con la chica. Hay bromas que se te escapan en medio de comunicación, pero eso es lamentable”.

Rodrigo y Gigi coincidieron en que esa broma no tiene justificación e hicieron hincapié en que los temas de violación sexual a menores de edad no deberían ser tema de burlas “nunca”.

“No tiene justificación, no se tiene por donde lanzar un salvavidas porque el humor negro no es eso, eso es desatino. Hay cosas que no tienen color de humor, hay cosas con las que nunca se deben bromear. No podemos hablar de humor negro, rosado o blanquito. Eso nunca deber ser motivo de risa. Una violación a una menor nunca debe ser, por ningún lugar donde la mires, tratada como lo hicieron ellos”, señaló fastidiado Rodrigo González.

VIDEO RECOMENDADO

Tilsa Lozano confirma boda