Rodrigo González y Gigi Mitre arremetieron contra Magaly Medina en la última edición de Amor y Fuego, luego que Paula Manzanal se presentara en el programa de la conductora de TV y comentara que los audios presentados en el programa de Willax supuestamente fueran manipulados.

“Lo han vendido a su conveniencia, han cortado el audio como han querido”, contó Paula Manzanal a Magaly Medina. Además, la modelo señaló que ya inicio una demanda contra el programa de Willax.

Gigi Mitre arremete contra Magaly Medina

La conductora de Amor y Fuego comentó que, en los audios del novio de Paula Manzanal, no solo se refiere a Sheyla Rojas, sino también a ella con diversos comentarios de grueso calibre, reafirmando lo presentado días atrás en su show.

“No vengan a señalarnos a nosotros de culpables y menos de haber manipulado algo (...) Esta competencia que solo la ven de allá para acá, no entiendo. Somos un programa independiente. Sí, chico, pero gracias a Dios nos va bien, no tenemos envidia de nada”, expresó Gigi.

Luego continuó con: “si Magaly toca un tema de farándula, nosotros también lo vamos a seguir, es un tema del mismo rubro. Parecemos ridículos estar mandándonos puyas, estamos conscientes del tipo de trabajo que hacemos (...) parecemos ridículos estar mandándonos pullas (...) no envidias, no pullas, no nada”.

Paula Manzanal dice que Anthony Aranda le aseguró que jamás se “metería con una mujer casada”

Paula Manzanal reveló en Magaly TV, la firme, algunas de las conversaciones que mantuvo con el bailarín Anthony Aranda cuando eran amigos y hablaban casi todos los días.

Este último jueves, la influencer señaló que revisó su WhatsApp para entender en qué momento el bailarín se alejó de ella. Entre sus revelaciones señaló que Rodrigo Cuba estaba celoso de Anthony Aranda.

“Lo que él me dijo es que el exesposo de Melissa siempre lo celaba. Me dijo ‘Meli me ha dicho, creo que me está coqueteando, que su esposo la celaba conmigo porque soy el más guapo de todo el canal’”, dijo Paula Manzanal.

De inmediato, Magaly Medina señaló que Cuba tenía sus sospechas de un acercamiento entre Melissa y Aranda. “El Gato Cuba tenía sus sospechas, y si ella se lo contaba al bailarín era porque la relación no estaba mal”, agregó Magaly Medina.