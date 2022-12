La conductora de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre, se refirió al video del chico reality Facundo González que se viralizó en las redes sociales.

En las imágenes, se observa que el participante de “El Gran Show” reaccionó con molestia tras tocarle el reto de presentar la coreografía de una canción andina. “¿Qué ch*ch* es el huayno?”, expresó.

Al respecto, la compañera de Rodrigo González señaló que no creía que el argentino desconociera el mencionado género musical.

“¿Cuántos años tendrá Facundo acá en Perú? Como siete u ocho años. ¿Cómo no va a saber lo que es el huayno? Que te guste o no te guste ese es otro cantar”, mencionó Mitre.

Asimismo, la presentadora de espectáculos indicó que suele pasar que en la televisión no se dan cuenta que siguen con el micrófono encendido y dicen algo indebido.

“No lo veo tanto por insultar el huayno sino por dárselo de divo”, puntualizó la conductora.

Facundo González recibe advertencia tras no competir en ‘Esto es guerra’: “Este es tu trabajo principal”

Todo sucedió durante un juego que tenía que realizar con Patricio Parodi; sin embargo, el participante argentino no estaba preparado para competir. Al acercarse al micrófono explicó que no estaba bien y que había hablado con producción, pero la respuesta no fue la que esperaba.

“La producción está al tanto de que estoy mal hoy, lo saben, justo ahora me acaban de pinchar”, explicó el participante argentino, quien también forma parte del reality “El gran show”.

