La conductora de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre, arremetió contra la exreportera Fiorella Retiz, quién reveló ser cortejada por deportista nacionales e internacionales. Cabe recordar que la comunicadora se hizo conocida tras aparecer en un “ampay” con el presentador Aldo Miyashiro.

En una entrevista para un canal de Youtube, Retiz confesó tener pretendientes de todas las edades, así como ser pretendida por variedad de futbolistas. “Los treinta es la edad perfecta porque puedes estar con menores o mayores, estás al límite”, indicó.

Al respecto, la compañera de conducción de Rodrigo González se mostró incómoda, pues expresó que la actitud de la influencer es muy pretenciosa. “¡Qué botada! ‘Desde la edad de acá, hasta la edad de allá', todos se mueren por ella”, mencionó.

Asimismo, Mitre propuso a la comunicadora como participante de la nueva temporada del programa de Gisela Valcárcel, “El Gran Show”. “Para el ‘cambalache´ que quiere Gisela que la lleve a ella, aceptaría en ‘tres, dos, uno’”, indicó.

Fiorella Retiz: “He buscado personas mayores porque me entienden”

En programa Amor y Fuego mostró imágenes de una entrevista que tuvo Fiorella Retiz: en un podcast en redes sociales, donde afirma que siempre ha buscado personas mayores para entablar relaciones sentimentales.

Recordemos que Fiorella Retiz se volvió tendencia tras ser expuesta por Magaly Medina besándose con Aldo Miyashiro, quien mantenía una relación de muchos años con la actriz Erika Villalobos.

“He buscado personas mayores porque me entienden. Toda mi vida he estado con personas mayores, no te hablo de mayores de cinco años, sino de 20 años”, expresó la modelo.

