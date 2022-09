Continúa la guerra. En la última edición de Amor y Fuego, Rodrigo González contó que, cuando aún mantenía una amistad con Magaly Medina y él se encontraba fuera de la TV, ella lo llamaba los sábados en la mañana para que le suba a sus redes sociales la promo de su programa.

“Intentar destruir es lo que hace ella en sus plataformas con apoyo de sus troles, que pone unas cifras que no son comparables, en horarios que no son comparables”, expresó Rodrigo González.

Luego continuó con: “Magaly me llamabas los sábados a las 9:30 de la mañana, cuando estaba durmiendo, y quería ‘oye qué hay para hoy, no has puesto contenido, oye me puedes subir esta promo’, cuando yo no estaba en la televisión. He demostrado que cuando una persona es apasionada y ama lo que hace, da igual si tienes una cámara delante o si la única herramienta que tienes es un teléfono”.

