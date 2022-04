Gigi Mitre se pronunció tras los rumores de una supuesta ruptura de Alondra García Miró y Paolo Guerrero. Los conductora de ‘Amor y Fuego’ opinó que la modelo nunca se separó de Doña Peta aún cuando el futbolista estuvo con Thaisa Leal.

“Yo creo que si terminan ahora ya sería definitivo porque después de que han terminado, han vuelto y ahora si volvieran a terminar... pensábamos que iba a terminar en matrimonio ¿no?”, dijo primero Rodrigo González.

Por su lado, Gigi Mitre dijo que la amistad de Doña Peta y Alondra influenció para que el deportista regresara con la modelo. “Yo no hubiese pensado que después de Thaisa iba a volver con Alondra, ahí la señora Peta creo que tuvo que ver. (¿Por qué?) Porque como ella siempre fue fan de Alondra y Alondra nunca se destetó de doña Peta, pues habrá influenciado, no sé, algo”, comentó Gigi Mitre.

“Ella igual iba a la casa de doña Peta y todo (...) ella estaba pegada a doña Peta, no se separó nunca”, recordó la conductora.

MIRA AQUÍ: Valery Revello posa con anillo de oro que le regaló Sergio Peña cuando eran novios

Rodrigo González aseguró que Paolo Guerrero tampoco se ha “destetado”. “No hay nada en contra de eso, no hay nada más lindo que una relación de un hijo con su mamá o con su papá (...) Pero hay una diferencia, una línea no tan delgada en que la mamá en todo momento de tu vida te decida, te acompañe en todas tus decisiones, se ponga por delante, eso es otro tema. Acompañar es una cosa, imponer -a esa edad- es otra”, manifestó ‘Peluchín’.

“Cuando él estaba con Thaísa Leal, Alondra seguía siendo amiga de doña Peta. ¡No! Yo no estoy de acuerdo con eso, al principio obviamente uno se tiene que desconectar, ya después que haya una relación cordial (...) es raro, es incómodo”, dijo Gigi Mitre.

“También un poco de desatino de la mamá que en el momento que estén así, esté saliendo con ella (...) ¿cómo se sentiría Thaisa en ese momento? Es incómodo”, agregó Rodrigo González.

