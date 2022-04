Dayanita estuvo presente en el programa de YouTube de ChiquiWilo, donde reveló que tuvo un altercado con Robotín, pues ella no pudo llegar al show que le invitó el cómico y, por ese motivo, recibió ofensas de la pareja de Robotina.

“Lo que pasa, es que él me invitó a un show, antes que inicie la pandemia (...) por temas de grabación del programa, yo no pude llegar, me reventaban el teléfono, pero no contesté (...) yo le expliqué que no podía llegar y que me disculpé. Entonces, comenzó a sacar por las redes sociales que yo soy una malagradecida, me empezó a insultar”, comentó Dayanita.

Luego continuó con: “a raíz del tiempo, o sea, él me hizo un favor a mí también (...) tampoco, por ser artistas, él me va a tratar como a querido en todas las redes sociales. Hasta en el canal trató de minimizar, en el mismo programa donde yo estaba trabajando. Donde yo lo vea, no lo saludo (...) pero hace un mes me escribió y me dijo cuál era el precio de un show mío”.

Dayanita causa revuelo con pronunciado escote ¿se puso implantes?

La popular Dayanita, quien forma parte del elenco del programa “JB en ATV”, sorprendió una vez más a sus seguidores al lucir un radical cambio físico en su cuenta de Instagram.

La actriz transgénero se animó a posar con pronunciado escote tras haberse puesto, aparentemente, implante de senos, por lo que llamó rápidamente la atención de los usuarios.

“Las bichotas no lloran”, se lee en la leyenda que acompaña a las sugerentes fotografías donde la popular Dayanita luce un top negro de encaje.

La publicación ya cuenta con casi 10 mil ‘me gusta’, y no faltaron los usuarios que destacaron los nuevos atributos de la actriz cómica de ATV.

“Te operaste, Dayana, qué bueno, te felicito, ñaña”, “¿Cuál es el secreto?, las mías no crecen”, “Dayanita, ¿te operaste o es Photoshop?”, “Por fin te pusiste implantes, ahora sí te quedan mejor los tops”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.