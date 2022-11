La conductora de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre, aseguró no encontrar una mala intención de parte de la chica reality Rosángela Espinoza al utilizar las canciones de la conocida animadora infantil Yola Polastri.

Cabe destacar que el conflicto se originó tras una publicación de la influencer anunciando su show navideño utilizando una de las canciones de la reconocida figura.

Al respecto, la compañera de Rodrigo González señaló que no cree que la participante de “Esto Es Guerra” haya querido molestar a Polastri con el mencionado video. “Yo le creo a Rosángela. (...) Tampoco es que haya sido un homenaje. Ella no ha pensado que le pudiese molestar que use sus canciones”, indicó.

“Entendería que le pudiera molestar, sin embargo, no creo que haya mala intención. Yola es un clásico”, agregó Mitre.

Rosángela Espinoza aseguró que no quiere conflictos con Yola Polastri: “Amor y paz para todos”

A través de su cuenta de Twitter, la popular ‘chica selfie’ se refirió al video en el que aparece cantando y bailando al ritmo de “El Telefonito”, el cual ya borró de todas sus redes sociales.

“Ya lo eliminé. No quiero conflictos en esta maravillosa Navidad 2022. Amor y paz para todos”, escribió ‘Rous’ en su tuit. El mensaje estuvo acompañado de una fotografía de Rosángela Espinoza junto a su mascota.

TE PUEDE INTERESAR