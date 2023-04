La conductora de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre, reaccionó con desaprobación ante las imágenes de la ex chica reality Jossmery Toledo celebrando su cumpleaños.

Cabe mencionar que la protagonista del ‘ampay’ con el futbolista Paolo Hurtado cumplió 31 años de edad este 30 de marzo. En algunas imágenes difundidas en redes sociales, se la observa bailando junto a sus amigos en una gran fiesta.

Al respecto, la compañera de Rodrigo González criticó la actitud que ha tenido Toledo tras verse involucrada en un escándalo de infidelidad. “Sabes lo que me llama la atención, la vida tiene que continuar, pero es que yo estaría bajoneada, avergonzada”, señaló.

“Mira qué feliz está, lo ha hecho adrede. (...) Nadie sabe si al final ellos siguen en contacto. Es más, yo creo que siguen. No la veo ni preocupada, la veo feliz. Eso debe tener un nombre, una persona que no tiene remordimiento, que no le duele, poco empático”, agregó Mitre.

Jossmery Toledo sobre ‘ampay’ con Paolo Hurtado: “Así me paguen, no voy a hablar”

Las cámaras del programa “Amor y Fuego” captaron a la modelo entrenando en un gimnasio junto a sus amigos. “¿Jossmery has tenido comunicación con Paolo Hurtado?”, le consultó el reportero.

Ante la pregunta, Toledo se mostró incómoda y se subió a su vehículo, evitando dar su versión del escándalo de infidelidad que causó la separación del jugador de Cienciano y su esposa, Rosa Fuentes, con quien tiene dos hijos y uno en gestación.

“Yo me alejé de la tele hace tiempo. Así me paguen lo que me paguen, no voy a hablar, igual no voy a decir nada”, declaró en otro momento la influencer.

