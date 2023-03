Jossmery Toledo niega cobrar 10 mil soles por entrevista: “Nunca dije que quería dinero”

Recientemente se hizo público que Jossmery Toledo habría pedido 10 mil soles para ser entrevistada y dar detalles del ampay que protagonizó con Paolo Hurtado, la modelo salió al frente a desmentirlo.

Según informó Samuel Suárez, la popular ‘Tombita’ le envió un imbox en donde indica que todo lo relacionado al pago por una entrevista es falso. Por ello, Suárez publicó las declaraciones de Toledo en su portal ‘Instarándula’.

“ Samu solo te escribo para decirte que no tengo manager, siempre mis cosas las manejé sola, nunca dije que quería dinero, ¡no sé de donde sacan tanta mentira! ”, manifestó la influencer.

Además, Toledo advirtió que distintos medios de comunicación pueden ser estafados y dejó en claro que no saldrá a declarar sobre la polémica en la que está envuelta.

“Pueden ser estafados porque pueden depositar dinero a una cuenta que no lo es. Yo bien claro dije en ‘Amor y fuego’ que así me paguen lo que paguen, no voy a salir a hablar por el momento, te escribo a ti, porque no quiero declarar a ningún medio. Gracias ”, concluyó la modelo.

Jossmery Toledo niega cobro de 10 mil soles por entrevista.

