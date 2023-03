El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, se refirió a la actuación de la conductora de “América Hoy” Ethel Pozo en la telenovela “Maricucha 2″.

Cabe señalar que la hija de Gisela Valcárcel participa en la producción de Michelle Alexander interpretando a ‘Afrodita’, personaje interesado en ‘Vicente’ (Christian Domínguez).

Tras ver algunas de las escenas de Pozo en la novela, el popular ‘Peluchín’ se mostró sorprendido de la concurrencia con la que aparece en los capítulos,

“¿Por qué siguen usando el nombre (Maricucha)? Si la historia de ella ha pasado a segundo plano. La que era protagonista no figura, la novela no se llama como su personaje, porque todo se basa en ‘Afrodita’ y Christian (Domínguez). No nos dimos cuenta y ya estamos en ‘Ethelucha’”, expresó el presentador de espectáculos.

Christian Domínguez defiende a Ethel Pozo de críticas de Magaly Medina

El cantante de cumbia salió en defensa de su compañera y se sumó en asegurar que sí habían sido parte de la ayuda solidaria transmitida en el magazine matutino. “Sí, donamos también la leche (y pañales). La gente me pregunta por qué no opino mucho, porque la verdad es tan bonito lo que vemos que ensuciarlo aclarando a veces es lamentable”, expresó.

“Lo único que queremos hacer es que la gente se contagie y dé más cosas. Qué horrible que haya personas que vean la manera de oscurecer este día tan bonito que estamos tratando de contagiar”, agregó Domínguez.

TE PUEDE INTERESAR