La presentadora de televisión Rossana Fernández Maldonado reveló cómo ha sido su experiencia trabajando junto a Gian Piero Díaz y Renzo Schuller.

Este jueves en el programa “Préndete”, la también actriz fue cuestionada, por Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, acerca de su paso por “Hola a todos” y su trato con su compañero de conducción.

“Tú me conoces, paz y paz, pero cuando sucede algo… Con Renzo nos divertíamos mucho, pero no era la única vez que le tiré un almohadazo. Me bulleaba horrible”, expresó.

Por el contrario, la ex conductora de “Esto Es Bacán” aseguró tener una buena química con Díaz, con quien condujo el mencionado reality de competencia.

“Piero es lo máximo, lo quiero muchísimo, tenemos mucha química, todo comenzó ahí, nunca había hecho un casting, y Piero me dijo para hacer ‘Fábrica de sueños’ (….) Era un proyecto que quería muchísimo”, señaló Maldonado.

Gian Piero Diaz sobre su exasmistad con Renzo Schuller: “Maldad nunca ha habido”

El compañero de conducción de Rossana Fernández Maldonado señaló que debido al respeto que le tiene a Schuller y su familia, evita referirse a él. “Hemos tenido una relación super cercana de amistad”, expresó.

Además, el también actor agregó que cree que en algún momento sus problemas se van a solucionar con el tiempo. “Maldad nunca ha habido de por medio entre los dos, por lo tanto, no hay una razón por la que no nos podamos volver a hablar en algún momento”, señaló.

