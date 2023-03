En la última edición de América Hoy se presentó Fabio Agostini, donde reveló que Paolo Hurtado le escribió tras defender a Jossmery Toledo por el ampay difundido por el programa de Magaly Medina.

“Es mito o verdad que el ‘Caballito’ se comunicó contigo para cuadrarte, reprocharte y reclamarte por haber defendido a Jossmery Toledo”, fue la pregunta que le hicieron al español

“No pasó nada, el chico me habló, pusimos las cosas claras, hablamos cuatro cosas y ya”, reveló Agostini.

Luego continuó con: “me habló por Instagram… Todo empezó cuando respondí unas preguntas a un diario, él se molestó conmigo, me comentó si hablé eso y le dije que no hablé de él, que es su vida, sus cosas y a mí no me interesa”.

