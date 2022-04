Lanza críticas. La popular conductora del programa “Amor y Fuego”, Gigi Mitre, cuestionó la actual vigencia del concurso de belleza “Miss Perú”.

Durante la emisión del espacio televisivo que conduce junto a Rodrigo Gonzáles, la periodista indicó que no competiría en dicho evento “ni aunque fuese perfecta y joven”.

“Ni aunque tuviese 18 años, el mejor cuerpo del mundo, la mejor cara del mundo. Jamás iría a un certamen de belleza. No me gustan (esos certámenes)”, comentó.

Las palabras de Mitre se produjeron luego que comentara con su compañero de conducción los rumores sobre la posible inclusión de Alessia Rovegno, modelo y novia del chico reality Hugo García, en dicho certamen.

“No me siento cómoda compitiendo sobre si soy bonita, si tengo el mejor cuerpo, respondiendo preguntas que al final me parecen tontas (…) Mejor no me presento (…) No mi amor, eso no va conmigo”, relató.

Finalmente, Gigi Mitre también coincidió con Gonzáles al afirmar que la mencionada competencia “es frívola”. 2En algunas cosas sí avanzamos, en otras no”, indicó.