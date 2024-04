A días del estreno de la temporada 11 de “Al fondo hay sitio”, Gigio Aranda, el hombre que está detrás de uno de los fenómenos más importantes de la televisión local, no disimula la ansiedad que siempre le provoca el inicio de una nueva temporada. “Te imaginas bien, para nosotros es como un parto nuevo, exactamente igual, siempre es así. Mira, a mitad de año siempre nos agarra la velocidad crucero, ya es como que te acomodas, pero al inicio siempre es como empezar con todas las ganas del mundo”, dice Aranda.

¿Eres consciente del peso que tienes encima con el programa más visto de la televisión? Ya qué vamos a hacer, yo me tengo que estar peleando con el recuerdo de los 50 puntos que hicimos cuando disparamos a Peter, pero si me quedo con eso, no podría hacer una línea más. Realmente el peso es para un montón de gente, si lo vamos a repartir, ya pues, yo seré la cabeza visible del programa, pero somos un montón de gente atrás, ocho guionistas, imagínate ese lujo, no pasa en ningún lugar, en ninguna parte del mundo. Y además, tenemos a Estela Redhead, con su producción.

¿Los actores, con tantos años en la serie, al margen de seguir su guion, aportan para enriquecer la historia? Claro, siempre ha sido así, por supuesto, tú qué crees que esto es la genialidad de una sola persona, no, jamás, este es el trabajo es de un montón de gente, el guion es una propuesta, pero no es de hierro. A veces se me ocurren ideas, pero también uno tiene que aprender a decir, mira, creo que esto que le pusimos tantas ganas lo puedes bajar, pero también escuchamos lo que todo el mundo dice. Yo escucho a los muchachos que están detrás de cámaras y los que están al frente también, porque allí salen buenas cosas.

En qué medida te vas dando cuenta que, además de los personajes centrales, hay otros que aparecen y merecen mayor permanencia. Nos damos cuenta al aire, como no hay demasiado colchón, la historia no está escrita de pe a pa, y nos damos cuenta de muchas cosas que van a aportar a la serie. Decimos, esto puede ser bueno, o este personajito que apareció o esta chica, qué tal si la llamamos. Así trabajamos.

La temporada once de 'Al fondo hay sitio' se inicia este 8 de abril con muchas sorpresas (Captura: América Televisión)

Muchos se preguntan cuál es la fórmula para que ‘Al fondo hay sitio’ siempre se mantenga primero en el rating. Tiene ese acercamiento nacional, popular, un programita que en su hora entretiene, que es la meta de la televisión que hacemos. Nosotros buscamos entretener a la gente, divertirlos un rato con lo que hacemos, y entonces, creo que ahí está lo que nos funciona.

El éxito también trae críticas de las buenas y de las malas, ¿cómo las asumes con respecto a la serie? De verdad yo mismo soy crítico con las cosas que están en la pantalla, cómo yo podría quejarme si yo también soy un ácido, un desgraciado. Veo una nueva película de Star Wars, no me gusta y me ves soltando bilis, me pongo como un monstruo, me incendio. Es más o menos lo mismo. Y digo qué bonito despertar ese nivel de pasión.

Pero en el fondo, los comentarios duros duelen. Hay crítica malsana y hay crítica constructiva, hay gente que te quiere matar a ti y a toda tu descendencia, pero tampoco te vas a poner a llorar. Tú sabes cuando el capítulo está malo, pero también sabes cuando el capítulo está bueno, porque tú lo revisas en el aire. Esto no salió tan bien, o esto salió estupendamente, entonces la crítica también es buena para mejorar lo que estás haciendo.

Cuando se despidió ‘Al fondo hay sitio’ en el 2016 nunca imaginamos que iban a volver, y regresaron seis años después. ¿La serie tendrá fin? No existe el fin porque “Al fondo hay sitio” también se puede reinventar como es lo que ha pasado esta vez. Este ‘Al fondo hay sitio es la continuación de lo anterior, pero en muchas cosas, es como otra serie. Ahorita estoy editando como loco, estoy feliz, el resultado de lo que está saliendo me gusta mucho, lo que van a empezar a ver desde este lunes los va a divertir y sorprender.