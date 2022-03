Gino Assereto y Patricio Parodi protagonizaron una fuerte discusión en la reciente edición de “Esto es Guerra”, luego que la expareja de Jazmín Pinero pusiera en duda la lesión que sufrió el “Guerrero” el último martes.

Todo se inició cuando Gino se vio obligado a parar abruptamente uno de los juegos al sufrir un golpe en la espalda. Tras ello, pidió a sus oponentes que se repita el juego.

El ‘Pato’ aceptó su pedido, sin embargo, afirmó que Gino Assereto no mostró la misma disposición cuando se lesionó y, por el contrario, puso en tela de juicio su situación médica, lo que causó que el integrante de los “Combatientes” reafirmara sus declaraciones ante cámaras.

“Yo sigo pensando que ese día no te lesionaste. Por más que la gente diga, por más que tus fans digan, yo creo que tú no te lesionaste, porque si te hubieras lesionado, ahorita no estarías haciendo nada”, cuestionó el influencer.

Ante tal acusación, el capitán de los “Guererros” no dudó en defenderse. “No es que digan los seguidores, no es lo que digan los televidentes, no es lo que digas tú, yo tengo una prueba médica donde mi resonancia magnética lo dice”, acotó Patricio Parodi.

Gino Assereto continuó cuestionando a su compañero e incluso dejó entrever que habría fingido su lesión con artimañas. “Yo también puedo mandar a hacer una prueba magnética falsa”, arremetió.

