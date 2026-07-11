Gino Pesaressi reveló que recientemente enfrentó a un presunto delincuente que habría ingresado a su camioneta para revisar sus pertenencias.
Durante el pódcast Casi cuatro, explicó que encontró al sujeto dentro de su vehículo y decidió encararlo.
“Me robaron... Lo que pasa es que hace poco estuve en un centro comercial haciendo unas compras y resulta que encontré a una persona dentro del vehículo revisando mis cosas, al encararlo el pata se dio la vuelta y se fue corriendo, lo he correteado dos cuadras”, contó.
Según su versión, un motociclista que presenció la persecución intervino para ayudar a detener al sospechoso antes de la llegada de la Policía.
“Gracias a Dios un motero de los que quieren ayudar lo vio, le metió una pequeña zancadilla, se tropezó y le hice una pequeña representación de mi puño a su ojo, un poco para amedrentar hasta que me dijo ‘Ya no me pegues’”, relató.
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