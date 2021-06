El conteo de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no ha terminado aún, pero continúa en boca de todos ante las denuncias de presuntas irregularidades durante dicho proceso. El tema no escapa del ámbito del espectáculo debido a que más allá de los personajes que aparecen en televisión se encuentran ciudadanos peruanos como todos. Ese es el caso de Gino Pesaressi y Mario Hart.

Ambos protagonizaron un pequeño intercambio de ideas en una publicación del cantante, quien instaba a permanecer vigilantes para defender los votos de Fuerza Popular, mencionando la palabra “fraude”, pese a que el resultado no es definitivo.

“Lo que venga en estos días va a depender de lo mucho que podamos ayudar, colaborar, presionar. Sabemos que unidos se logran muchísimas cosas. Para muestra un botón: unidos se logró destituir a un presidente”, comentó Hart en su video.

“Nos están robando y de la manera más descarada. Las evidencias de fraude son muchísimas, están en todos lados. Así que salgamos a defender nuestro voto”, agregó.

Gino Pesaressi decidió responder la publicación pidiéndole mayor cautela al momento de considerar que existe dicha figura. Asimismo, instó a la pareja de Korina Rivadeneira a respetar los resultados así le sean adversos.

“Mario, con todo cariño, anda averigua cómo es que realmente funciona el conteo de la ONPE. Decir “fraude” o “robo” con tanta tranquilidad en estos momentos es lo que menos necesita la gente. No pidamos democracia solo cuando queremos ganar. Un poquito más de temple para asumir lo que venga y más consecuencia en nuestros actos, saludos”, escribió.

No obstante, su excompañero de reality le respondió también en los comentarios, calificando de “escandalosas las pruebas de manipulación” y que se trata de una lucha que él considera justa.

“Peleo por lo que me parece justo. Son escandalosas la cantidad de pruebas de manipulación en los resultados. No sé qué tanto conocimiento puedas tener de la ONPE, tampoco- en todo caso- no me acomodo tan rápido. Esperemos que sea cual sea el resultado sea lo mejor para el Perú”, señaló.